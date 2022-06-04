Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область, за минувшие сутки ранения получили 9 человек
Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь, информирует
РоSSийские захватчики продолжают обстреливать Николаевскую область. Об этом
По ее словам, снова досталось Баштанскому району и Николаеву. Обстрелы также зафиксированы в Березнеговатской громаде.
За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек, детей среди пострадавших нет.
«Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь. В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 252 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 73 пострадавших получили помощь амбулаторно», – добавила Замазеева.