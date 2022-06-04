Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область, за минувшие сутки ранения получили 9 человек

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь, информирует ZN.ua.

РоSSийские захватчики продолжают обстреливать Николаевскую область. Об этом сообщает глава Николаевской областной рады Анна Замазеева в Telegram.

По ее словам, снова досталось Баштанскому району и Николаеву. Обстрелы также зафиксированы в Березнеговатской громаде.

За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек, детей среди пострадавших нет.

«Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь. В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 252 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 73 пострадавших получили помощь амбулаторно», – добавила Замазеева.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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