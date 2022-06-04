«Гауляйтер» оккупированной Чернобаевки получил от СБУ сообщение о подозрении

По данным СБУ, мужчина согласился на сотрудничество с оккупантами добровольно, информирует ZN.ua.

«Гауляйтер» оккупированной Чернобаевки получил от СБУ сообщение о подозрении
© СБУ

Бывший руководитель автостанции в оккупированной ныне Чернобаевке Юрий Турулев, который по предложению роSSийских оккупантов вступил в должность так называемого «главы администрации Чернобаевской территориальной громады Херсонской области», получил от Службы безопасности Украины подозрение в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Криминального кодекса), сообщает СБУ.

«"Гауляйтер" не просто является сторонником «русского мира», но и занимается преследованием проукраински настроенных жителей и незаконно распоряжается коммунальным имуществом», - говорят в СБУ.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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