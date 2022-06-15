Украина получила около 10% того оружия, которое просила у Запада — Маляр

Замминистра обороны подчеркнула, что без помощи партнеров Украина не сможет победить, информирует ZN.ua.

Украина получила около 10% того оружия, которое просила у Запада — Маляр
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Украина получила от западных партнеров примерно десятую часть оружия, которое просила для противостояния роSSийским войскам. Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Возможности по вооружению и количеству военнослужащих в РоSSии значительно превосходят наши. Каких бы усилий не прилагала Украина на сегодняшний день, какой бы профессиональной ни была наша армия, без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну... От того, что Украина заявляла, что нам нужно, мы получили примерно 10%», – сказала Маляр.

Представительница Минобороны отметила, что за один день войны украинские военные тратят около 5-6 тысяч снарядов. В то же время, роSSийские захватчики – в 10 раз больше.

По словам Маляр, РоSSия с помощью своих агентов пытается срывать поставки вооружений в Украину как на этапе договоренностей, так и во время транзита через другие страны.


Александр Кричковский, ZN.ua





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