В Тернополе у псевдоволонтеров нашли внедорожники и десятки тысяч долларов: фото и видео

В то время как украинские военные продолжают защищать Украину ценой собственной жизни, некоторые украинцы пытаются наживаться на беде. Так, на Тернопольщине задержали семью, которая заработала на войне большие деньги.

Об этом сообщили в Национальной полиции Тернопольской области.

Так, еще в начале марта в оперативные подразделения Тернопольщины обратились местные жители и сообщили о том, что их безработные знакомые, занимающиеся волонтерством, начали покупать дорогие вещи.

В ходе проверки стало известно, что два брата в 2019 году создали в Тернополе благотворительную организацию. Еще в те времена они собирали средства для нужд Вооруженных Сил Украины. С этой целью мужчина открыл благотворительные счета – валютный и гривневый, информирует Апостроф .

"С началом войны организация снова возобновила активный сбор денег. Информацию об этом они разместили в соцсетях. Волонтер утверждал, что все собранные средства идут на нужды защитников - он рассказывал о покупке автомобилей, спецснаряжении и других необходимых вещах бойцам. Однако люди заметили, что семья за время войны приобрела для собственного пользования несколько иномарок, бытовую технику и планировала купить дом", – рассказал заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области Александр Заец.

В ходе обысков, проведенных следователями и работниками уголовного розыска под процессуальным руководством областной прокуратуры в жилищах волонтеров обнаружили несколько внедорожников, дорогие мобильные телефоны, павербенки, тепловизоры, дроны, бронежилеты, планшеты, аптечки, бытовую технику.

У подозреваемых изъяли 34 тысячи долларов США , почти 7 тысяч евро, более 2 тысяч фунтов стерлингов и более 200 тысяч гривен.

По словам заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области Владимира Галевича, в незаконное обогащение семья привлекла еще нескольких знакомых. Жена организатора вела "черную бухгалтерию". Деньги, поступавшие от меценатов, мужчина опрокидывал на ее карту, а последняя их тратила на свои нужды, а часть переводила в валюту. Покупали подозреваемые дорогие мобильные телефоны и элитные джипы.

"Организатора и его брата задержали сотрудники полиции Тернопольщины совместно с бойцами подразделения тактико-оперативного реагирования. Решается вопрос об оглашении им подозрения в соответствии с ч. 3 ст. 201-2 (Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, либо во время чрезвычайного или военного положения)" - сообщили в полиции.



