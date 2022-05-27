Много жертв и десятки раненых: враг нанес удар по казарме Нацгвардии на Днепропетровщине

Искандер

В результате ракетного обстрела, который роSSийские оккупанты совершили утром 27 мая по Днепропетровской области, по предварительным данным погибло десять человек.

Об этом сообщил глава теробороны Днепра Геннадий Корбан.

Около 35 человек получили ранения.

Запус ракет «Искандер» был из Ростовской области. Всего было выпущено три ракеты, одна из которых и попала в цель.

ракета, обстрел, война

Напомним, ранее стало известно о большом количестве жертв в результате удара по учебному центру в Десне Черниговской области.


Катерина Петренко, politeka.net

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