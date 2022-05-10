Украина пытается эвакуировать защитников "Азовстали" на безопасную территорию, – заявление Нацгвардии

Руководство государства не может разглашать информацию о планах и действиях в условиях военного положения.

Украина пытается эвакуировать защитников "Азовстали" на безопасную территорию, – заявление Нацгвардии
Вибух на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.
Фото: Маріупольська міська рада

Президент Украины Владимир Зеленский и руководство государства прилагают усилия для поиска возможностей эвакуации гражданских из "Азовстали" и работает над применением процедуры "экстракшн" в отношении раненых бойцов, медиков и военных, в том числе с привлечением помощи мирового сообщества.

Об этом говорится в заявлении Национальной гвардии Украины.

На данный момент в эвакуации нуждаются "ОЗСП "Азов", 12-я бригада Национальной гвардии Украины, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя.

Эвакуация - это крайне сложный процесс, начиная от установления режима тишины и до тишины, заявили в Нацгвардии. Больше информации о действиях и планах в условиях военного положения разглашать нет возможности.

"Будем продолжать поиск решений и делать все возможное для сохранения жизни военных и гражданских, для сдерживания врага и надлежащего выполнения конституционной обязанности по защите государства", – говорится в сообщении.

Процедура "экстракшн" предусматривает перемещение персонала с находящейся под контролем противника территории и доставки в безопасную зону.

Напомним, командир полка "Азов" Святослав Паламар заявил о том, что в результате обстрелов оккупантами завода "Азовсталь" ночью 10 мая есть тяжело ранены.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя пресс-конференцию бойцов "Азова", отметил, что если бы была хотя бы одна возможность деблокады Мариуполя военным путем, она была бы использована руководством ВСУ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Бундестага Германии надеется, что Украина вступит в ЕС в ближайшем будущемГлава Бундестага Германии надеется, что Украина вступит в ЕС в ближайшем будущем
«Украина изменила свои цели в войне с Россией» — Кулеба«Украина изменила свои цели в войне с Россией» — Кулеба
Резников обсудил с Остином военные потребности Киева: какое вооружение уже получила УкраинаРезников обсудил с Остином военные потребности Киева: какое вооружение уже получила Украина
Украина просит ООН рассмотреть на спецсессии военные преступления РФУкраина просит ООН рассмотреть на спецсессии военные преступления РФ
Украина сегодня передаст вторую часть опросника ЕС для статуса страны-кандидатаУкраина сегодня передаст вторую часть опросника ЕС для статуса страны-кандидата
Ермак призвал США помочь спасению защитников Мариуполя: защитникам не продержаться без дополнительного тяжелого вооруженияЕрмак призвал США помочь спасению защитников Мариуполя: защитникам не продержаться без дополнительного тяжелого вооружения
Зеленский отметил государственными наградами 203 украинских защитниковЗеленский отметил государственными наградами 203 украинских защитников
"Если с ним что-то случится, я не прощу": дети защитников Мариуполя обратились ко всему миру"Если с ним что-то случится, я не прощу": дети защитников Мариуполя обратились ко всему миру
С Луганщины теперь невозможно эвакуироваться – глава ОВАС Луганщины теперь невозможно эвакуироваться – глава ОВА
Ермак анонсировал совместное заявление об Украине по итогам встречи G7Ермак анонсировал совместное заявление об Украине по итогам встречи G7
Последние новости
Подгружаем последние новости