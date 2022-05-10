Украина пытается эвакуировать защитников "Азовстали" на безопасную территорию, – заявление Нацгвардии

Руководство государства не может разглашать информацию о планах и действиях в условиях военного положения.

Президент Украины Владимир Зеленский и руководство государства прилагают усилия для поиска возможностей эвакуации гражданских из "Азовстали" и работает над применением процедуры "экстракшн" в отношении раненых бойцов, медиков и военных, в том числе с привлечением помощи мирового сообщества.

Об этом говорится в заявлении Национальной гвардии Украины.

На данный момент в эвакуации нуждаются "ОЗСП "Азов", 12-я бригада Национальной гвардии Украины, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя.

Эвакуация - это крайне сложный процесс, начиная от установления режима тишины и до тишины, заявили в Нацгвардии. Больше информации о действиях и планах в условиях военного положения разглашать нет возможности.

"Будем продолжать поиск решений и делать все возможное для сохранения жизни военных и гражданских, для сдерживания врага и надлежащего выполнения конституционной обязанности по защите государства", – говорится в сообщении.

Процедура "экстракшн" предусматривает перемещение персонала с находящейся под контролем противника территории и доставки в безопасную зону.

Напомним, командир полка "Азов" Святослав Паламар заявил о том, что в результате обстрелов оккупантами завода "Азовсталь" ночью 10 мая есть тяжело ранены.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя пресс-конференцию бойцов "Азова", отметил, что если бы была хотя бы одна возможность деблокады Мариуполя военным путем, она была бы использована руководством ВСУ.