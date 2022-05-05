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2022-05-05
Полиция Испании подтвердила задержание Шария по «международному ордеру» — СМИ
Шарий подозревается в государственной измене.
© Анатолий Шарий/facebook
Национальная полиция Испании подтверждает задержание пророSSийского блоггера Анатолия Шария в Таррагоне по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает издание
В полиции подтверждают, что Анатолий Шарий был задержан «по международному ордеру на арест».
Как пишет El Diario, источники в испанской полиции также сообщают, что Шарий будет привлечен к ответственности.
Кроме того, говорится, что Украина и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с международной преступностью.
Анастасия Гурин, ZN.ua