Полиция Испании подтвердила задержание Шария по «международному ордеру» — СМИ

Национальная полиция Испании подтверждает задержание пророSSийского блоггера Анатолия Шария в Таррагоне по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает издание El Diario , ссылаясь на источники в испанской полиции.

В полиции подтверждают, что Анатолий Шарий был задержан «по международному ордеру на арест».

Как пишет El Diario, источники в испанской полиции также сообщают, что Шарий будет привлечен к ответственности.