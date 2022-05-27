Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, разрушены 94 гражданских объекта — Нацполиция
Есть погибшие и раненые.
За сутки роSSийские захватчики разрушили в Донецкой области 94 гражданских объекта. В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Об этом
Отмечается, что захватчики обстреляли 11 населенных пунктов. Разрушения получили 76 жилых домов, школа, пожарная часть, база отдыха и 13 предприятий. Полиция задокументировала последствия разрушений.
Под обстрелом врага оказались Авдеевка, Соледар, Лиман, Святогорск, Железное, Бахмут, Марьинка, Райгородок, Крещение, Заря и Выемка.
РоSSийские оккупанты били из реактивных систем залпового огня «Ураган», тяжелой артиллерии, танков и стрелкового оружия.
Кроме того, по
«Это следствие повреждения Второго Донецкого водопровода. Специалисты Воды Донбасса выехали, чтобы установить место и причину повреждения, но попали под обстрел и вынуждены укрыться в безопасном месте», - сообщил Кириленко.
По его словам, специалисты пытаются восстановить водоснабжение как можно быстрее, но все будет зависеть от оперативной военной обстановки.