Полиция задержала врио Селидовской громады Сукова из-за угроз оружием в нетрезвом виде - СМИ

Сотрудники полиции задержали главу Селидовской общины в Донецкой области Руслана Сукова и составили на него протокол об административном правонарушении.

Об этом пишет Znaj.ua.

Местные жители сообщают, что чиновник в нетрезвом виде угрожал людям травматическим оружием, пишет издание, информирует Апостроф .

О задержании Руслана Сукова и составлении админпротокола журналистам стало известно из источников в Нацполиции.

"Местные жители в соцсетях делятся подробностями скандала с участием чиновника. В частности, как выяснилось, 9 июня около 22:30, в период действия комендантского часа на этих территориях, в городе Покровске Донецкой области у Руслана Сукова и его спутницы - заместительницы Олеси Новицкой - возник конфликт с местными жителями. Инцидент произошел на ул. Первомайской возле одного из магазинов. Суков и Новицкая вели себя агрессивно, чиновник даже достал травматический пистолет и начал угрожать людям. Те вызвали полицию, и в итоге дебошир был доставлен в отделение", - говорится в материале.

В местных пабликах обсуждают и другие версии развития события.

Издание отмечает, что это далеко не первый скандал с участием Руслана Сукова.

"5 июня он опубликовал в соцсетях поздравления Олеси Новицкой (из которого, кстати, следует, что у них не только рабочие, но и более близкие отношения), а также фото, подписав его "Моя семья". Помимо Сукова и Новицкой на фотографии фигурирует бывший советник Сукова Дмитрий Верзилов. Который еще в начале марта сбежал в РоSSию и сделал ряд резонансных заявлений", - пишет Znaj.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский нардеп был задержан в Молдове после поисков Интеполом.