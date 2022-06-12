Германия заблокировала передачу танков собственного производства Украине со стороны Испании - Spiegel

Правительство ФРГ заблокировало инициативу Испании прислать Украине танки немецкого производства из-за неформальной договоренности с западными союзниками. Об этом пишет издание Spiegel .

По информации источника, официальный Берлин высказался против передачи Украине 40 танков Leopard 2, которые хотела отправить Киеву испанская сторона. Немецкие чиновники не захотели брать на себя риск и становиться первой страной НАТО, предоставившей ВСУ боевые танки.

Получив от правительства Германии отказ, Мадрид резко изменил свою позицию. Стороны обсуждают возможность передачи Украине 10 единиц Leopard 2, но даже в случае достижения консенсуса нашим Вооруженным силам придется ждать их по меньшей мере несколько месяцев. Это связано с тем, что немецкие танки нуждаются в тщательном осмотре и ремонте, поскольку были произведены еще в начале 90-х годов.