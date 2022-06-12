Германия заблокировала передачу танков собственного производства Украине со стороны Испании - Spiegel

Правительство ФРГ не желает нарушать негласную договоренность с другими западными союзниками, информирует ZN.ua.

Германия заблокировала передачу танков собственного производства Украине со стороны Испании - Spiegel
© Wikimedia commons

Правительство ФРГ заблокировало инициативу Испании прислать Украине танки немецкого производства из-за неформальной договоренности с западными союзниками. Об этом пишет издание Spiegel.

По информации источника, официальный Берлин высказался против передачи Украине 40 танков Leopard 2, которые хотела отправить Киеву испанская сторона. Немецкие чиновники не захотели брать на себя риск и становиться первой страной НАТО, предоставившей ВСУ боевые танки.

Получив от правительства Германии отказ, Мадрид резко изменил свою позицию. Стороны обсуждают возможность передачи Украине 10 единиц Leopard 2, но даже в случае достижения консенсуса нашим Вооруженным силам придется ждать их по меньшей мере несколько месяцев. Это связано с тем, что немецкие танки нуждаются в тщательном осмотре и ремонте, поскольку были произведены еще в начале 90-х годов.


Александр Кричковский, ZN.ua





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