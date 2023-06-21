У Міноборони розповіли, скільки ЗСУ знищили танкових батальйонів РФ

Українські захисники знищили понад 4000 танків.

Українські військові від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищили 120-130 танкових батальйонів російських військових, інформує Міністерство оборони України в Telegram.

У Міноборони розповіли, скільки ЗСУ знищили танкових батальйонів РФ
© КМДА, Олексій Самсонов

"Від початку широкомасштабної агресії Росія втратила уже понад 4000 танків. Кожен знищений ворожий танк — крок до нашої перемоги", - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua.


Анна Конюченко, ZN.ua





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