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2023-06-21
У Міноборони розповіли, скільки ЗСУ знищили танкових батальйонів РФ
Українські захисники знищили понад 4000 танків.
Українські військові від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищили 120-130 танкових батальйонів російських військових, інформує Міністерство оборони України в
© КМДА, Олексій Самсонов
"Від початку широкомасштабної агресії Росія втратила уже понад 4000 танків. Кожен знищений ворожий танк — крок до нашої перемоги", - йдеться в повідомленні, інформує
Анна Конюченко, ZN.ua