Саммит НАТО в Испании: Зеленский примет участие в заседании, появились подробности

НАТО, саммит НАТО, Альянс

Президент Украины примет участие в саммите НАТО, появились подробности мероприятия.

Саммит глав государств и правительств 30 стран-членов НАТО состоится в Испании 29-30 июня. Украинского президента Владимира Зеленского тоже пригласили принять участие в заседании, и он будет участвовать "тем или иным образом". Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, передает издание Politico.

По словам Джоанэ, на саммите Альянса нужно принимать решение относительно Украины. "Будет участие президента Зеленского тем или иным образом на нашем саммите в Мадриде", - сказал он.

По словам заместителя генсека, на саммите лидерам стран-членам НАТО придется рассмотреть множество вопросов.

Владимир Зеленский

"И я могу сказать с уверенностью и убеждением, что это на самом деле будет один из самых преобразующих саммитов в истории НАТО. Мы с нетерпением ждем очень важное десятилетие для нас. НАТО – это центральный элемент европейской безопасности", - подчеркнул Джоанэ.

Он отметил, что лидеры стран-членов Альянса примут решение о значительно более мощном присутствии на восточном фланге НАТО от Балтийского до Черного морей. Также будет принята новая стратегическая концепция НАТО.

Отдельно будут рассматриваться вопросы расширения Альянса и политики "открытых дверей". Джоанэ выразил надежду, что Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО.

Евросоюз, ЕС, санкции


Галина Струс, politeka.net





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