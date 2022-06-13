"Кто угодно может умереть ежесекундно": Amnesty International подтвердила сотни смертей в Харькове
"Людей убивали в их домах и на улицах, на детских площадках и на кладбищах, в очередях за гуманитарной помощью или при покупке продуктов и лекарств", – отметила Донателла Ровера, старшая советница AI, информирует
В результате применения Россией кассетных боеприпасов широкого неизбирательного действия 9N210/9N235, попаданий ракет в гражданские объекты города и действия т.н. рассеиваемых мин, в одном только Харькове погибли сотни мирных жителей. Об этом
Конкретизируя цифры, директор медицинского департамента ОВА сообщил, что с начала войны в области погибли 606 мирных жителей, а еще 1248 ранены.
Харьков попадает под атаки, в том числе ракетные, еще с 24 февраля одним из первых резонансных случаев стало нападение с воздуха по улице Мира в Индустриальном районе 15 апреля. Девять погибших и более 35 ранены, среди них несколько детей.
Врачи показали металлические фрагменты, извлеченные из тел пациентов и пациенток, в частности характерные куски стальных стержней, содержащихся в 9N210/9N235.
Обстрел детской площадки в Харькове
На соседней от 25-й больницы детской площадке грудь и живот 41-летней Оксаны Литвиненко (фамилии изменены из соображений безопасности) пронзили осколки от взрыва нескольких кассетных боеприпасов. Она гуляла здесь со своим мужем Иваном и их четырехлетней дочерью. Осколки пробили легкие и позвоночник. После месяца лечения женщина умерла.