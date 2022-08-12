Фінське відділення Amnesty International втратило донорів після скандального звіту щодо роботи ЗСУ

Фінське відділення правозахисної організації Amnesty International залишилося без пожертв від близько 400 приватних осіб. Це сталося після скандального звіту щодо Збройних Сил України, пише MTV Uutiset.

Зокрема, виконавчий директор Amnesty Finland Франк Йоханссон заявив, що цього тижня кількість людей, які припинили пожертвування, зросла.

«Остаточні цифри, мабуть, буде видно лише на початку вересня, коли отримаємо інформацію про всі серпневі пожертви», – зазначив Йоханссон

Водночас він додав, що після скандального звіту в організації з’явилися й нові донори.

За даними AI, у Фінляндії у неї близько 40 000 донорів. Число тих, хто припинив надавати кошти, становить близько 1% від всіх донорів.