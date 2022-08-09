«Це прямі наслідки війни»: Єврокомісія відреагувала на доповідь Amnesty International

«Це прямі наслідки війни»: Єврокомісія відреагувала на доповідь Amnesty International

У Європейській комісії у відповідь на скандальну доповідь Amnesty International заявили, що все, що відбулося й відбувається в Україні - це прямі наслідки неспровокованої війни, яку почала Росія проти України на території останньої.

"Все, що було зроблено в Україні - це прямі наслідки незаконної, невиправданої, неспровокованої агресії Росії, яка вбиває цивільне населення, руйнує українську цивільну інфраструктуру, роблячи ціллю пенсіонерів, жінок, дітей, лікарні, залізничні станції. Росія атакує цивільні цілі, українська армія бореться з цією агресією і намагається захистити цивільне населення", - прокоментував доповідь Amnesty International у вівторок у Брюсселі на брифінгу представник Єврокомісії Петер Стано.

Він підкреслив, що в таких ситуаціях, коли українська армія обороняє країну проти російської агресії, «звісно, має бути оборонне військове обладнання», та додав, що у районах, які зазнають атак російських військ, також проживає цивільне населення.

«Це - ще один приклад того, наскільки нелюдська і незаконна російська агресія проти українців», - зазначив представник Єврокомісії.

При цьому він не став коментувати доповідь щодо суті її змісту, як і реакцію, яку вона викликала.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться
Блок рекламы


Похожие новости
Постраждає не лише Україна: вчений описав наслідки у разі аварії на Запорізькій АЕСПостраждає не лише Україна: вчений описав наслідки у разі аварії на Запорізькій АЕС
Хто допомагав Путіну виробляти сучасну зброю для війни в Україні – доповідь RUSIХто допомагав Путіну виробляти сучасну зброю для війни в Україні – доповідь RUSI
Bloomberg: Реакція Amnesty на критику ще гірша, ніж її звіт проти армії УкраїниBloomberg: Реакція Amnesty на критику ще гірша, ніж її звіт проти армії України
Міністр оборони Литви назвав звіт Amnesty International тавром на репутації організаціїМіністр оборони Литви назвав звіт Amnesty International тавром на репутації організації
ЗСУ відкинули ворога на слов'янському напрямі — ГенштабЗСУ відкинули ворога на слов'янському напрямі — Генштаб
Аргументів у звіті Amnesty International щодо тактики ЗСУ недостатньо для правової оцінки – МамедовАргументів у звіті Amnesty International щодо тактики ЗСУ недостатньо для правової оцінки – Мамедов
Посол Британії про скандальну заяву Amnesty International: "Українцям загрожують російські ракети, зброя і мародерство"Посол Британії про скандальну заяву Amnesty International: "Українцям загрожують російські ракети, зброя і мародерство"
«Моби і тролі»: гендиректорка Amnesty International обізвала українців, які заступились за ЗСУ«Моби і тролі»: гендиректорка Amnesty International обізвала українців, які заступились за ЗСУ
Зеленський: Звіт Amnesty International — аморальна вибірковістьЗеленський: Звіт Amnesty International — аморальна вибірковість
"Просунулися в глибину": ЗСУ звільнили нові території на Донецькому напрямі, подробиці"Просунулися в глибину": ЗСУ звільнили нові території на Донецькому напрямі, подробиці
Последние новости
Подгружаем последние новости