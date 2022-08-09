«Це прямі наслідки війни»: Єврокомісія відреагувала на доповідь Amnesty International

У Європейській комісії у відповідь на скандальну доповідь Amnesty International заявили, що все, що відбулося й відбувається в Україні - це прямі наслідки неспровокованої війни, яку почала Росія проти України на території останньої.

"Все, що було зроблено в Україні - це прямі наслідки незаконної, невиправданої, неспровокованої агресії Росії, яка вбиває цивільне населення, руйнує українську цивільну інфраструктуру, роблячи ціллю пенсіонерів, жінок, дітей, лікарні, залізничні станції. Росія атакує цивільні цілі, українська армія бореться з цією агресією і намагається захистити цивільне населення", - прокоментував доповідь Amnesty International у вівторок у Брюсселі на брифінгу представник Єврокомісії Петер Стано.

Він підкреслив, що в таких ситуаціях, коли українська армія обороняє країну проти російської агресії, «звісно, має бути оборонне військове обладнання», та додав, що у районах, які зазнають атак російських військ, також проживає цивільне населення.

«Це - ще один приклад того, наскільки нелюдська і незаконна російська агресія проти українців», - зазначив представник Єврокомісії.

При цьому він не став коментувати доповідь щодо суті її змісту, як і реакцію, яку вона викликала.