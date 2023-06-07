У Білому домі заявили про катастрофічні наслідки знищення Каховської дамби

Зокрема для місцевих громад та довкілля.

Адміністрація президента Джо Байдена не може однозначно сказати, хто відповідальний за масштабний прорив Каховської дамби на півдні України, заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі журналістам у Білому домі у вівторок, повідомляє NBCNews

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«Ми робимо все можливе, щоб перевірити інформацію та надати оцінку повідомленням про те, що винуватицею є Росія», — сказав Кірбі журналістам у конференц-залі Білого дому, інформує ZN.ua .

Те саме на своєму брифінгу повідомив і заступник речника Держдепу Ведант Пател. Він заявив, що у відомстві ретельно вивчають інформацію.

Пател не стверджує, що відповідальність за підрив несе безпосередньо Росія, однак він наголосив, що Росія почала війну і саме вона окупувала цю територію і контролювала дамбу.

Водночас, двоє американських і один західний чиновники раніше повідомили NBC News, що розвідка США схиляється до думки, що саме Росія здійснила підрив ГЕС. Американські офіційні особи працюють над розсекреченням деяких розвідданих і обіцяють поділитись ними сьогодні.

Джон Кірбі попередив, що спровокована руйнуванням повінь може мати катастрофічні наслідки для місцевих громад і навколишнього середовища. Він додав, що знищення ГЕС може мати руйнівний вплив на енергетичну безпеку України, зокрема через те, що дамба розташована поблизу найбільшої в Європі атомної електростанції.