Наслідки вибуху на нафтобазі у Севастополі та новий вибух під Сімферополем: ситуація у Криму
Увечері у вівторок був вибух на російській прикордонній базі.
У тимчасово окупованому Росією Криму дедалі неспокійніше. Окупанти ще не оговталися від масштабної пожежі на нафтобазі в Севастополі, як новий вибух пролунав на базі російських прикордонних військ біля Сімферополя, інформує
Увечері 2 травня
Генштаб ЗСУ повідомляв про 10 цистерн і близько 40 тисяч тонн знищеного палива, яке мало піти на заправку кораблів Чорноморського флоту ЗС РФ.
Також 2 травня ввечері журналістам Радіо Свобода вдалося
«За опублікованими фотографіями можна геолокувати місце вибуху: це колишня навчально-тренувальна база прикордонників у районі балки Джабанак поряд із селищем Шкільне, за кілька кілометрів від аеропорту Сімферополя», – йдеться у повідомленні.