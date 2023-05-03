Наслідки вибуху на нафтобазі у Севастополі та новий вибух під Сімферополем: ситуація у Криму

Увечері у вівторок був вибух на російській прикордонній базі.

У тимчасово окупованому Росією Криму дедалі неспокійніше. Окупанти ще не оговталися від масштабної пожежі на нафтобазі в Севастополі, як новий вибух пролунав на базі російських прикордонних військ біля Сімферополя, інформує ZN.ua .

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Увечері 2 травня Радіо Свобода опублікувала супутникові знімки з наслідками пожежі на нафтобазі в порту Севастополя, яку, нагадаємо, під ранок 29 квітня атакував безпілотник. На знімках видно, що пошкодженими внаслідок удару виявилися від 8 до 10 цистерн із паливом.

Генштаб ЗСУ повідомляв про 10 цистерн і близько 40 тисяч тонн знищеного палива, яке мало піти на заправку кораблів Чорноморського флоту ЗС РФ .

Також 2 травня ввечері журналістам Радіо Свобода вдалося геолокувати вибух на базі російських прикордонних військ під Сімферополем, хоча російські Telergram-канали писали про звуки вибухів у Севастополі.

«За опублікованими фотографіями можна геолокувати місце вибуху: це колишня навчально-тренувальна база прикордонників у районі балки Джабанак поряд із селищем Шкільне, за кілька кілометрів від аеропорту Сімферополя», – йдеться у повідомленні.