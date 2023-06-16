МЗС фюрера РФ пообіцяло «найсерйозніші наслідки» Канаді через конфіскований для України російський літак

Російські дипломати нарікають на «русофобський курс» прем'єра Трюдо

Міністерство закордонних справ Росії не обмежилося коментарями щодо конфіскації Канадою літака російської авіакомпанії «Волга-Днепр» Ан-124 й викликало представника Посольства Канада, якому був висловлений демарш, інформує ZN.ua .

Ан-124 в аеропорту Торонто © Скріншот Youtube

За повідомленням МЗС РФ , заступнику дипломатичної місії Канади у Москві Брайану Ебелю було заявлено, що російська стороно розцінює можливу передачу літака Україні як «спробу неприкритого пограбування з привласненням унікального повітряного судна», що було «підступно взяте у заручники».

Також канадському дипломату у МЗС РФ заявили, що «дії офіційної Оттави, яка йде русофобським курсом, будуть мати найсерйозніші наслідки для російсько-канадських відносин, які, за вини режим Дж. Трюдо знаходяться на межі обрушення».

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, перебуваючи у Києві 10 червня, заявив, що його уряд передасть Україні конфіскований російський літак Ан-124 «Руслан».

«Канада була першою з країн G7, яка ухвалила законодавство, що дало нам змогу забезпечити саме конфіскацію російських активів. Минулої весни російський літак «Антонов» приземлився в аеропорту «Пірсон» у Торонто. Щойно він приземлився, ми негайно його затримали», – сказав Трюдо й додав, що літак був конфіскований й нині розпочинається процес передачі цього активу Україні.

Канада включила цей літак до пакету оборонної допомоги для України, який включає також ракети АІМ-7 для засобів ППО, снаряди калібром 105 мм, а також завершення поставки броньованих автомобілів Roshel.