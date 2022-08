Міністр оборони Литви назвав звіт Amnesty International тавром на репутації організації

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Amnesty International не вперше ігнорує міжнародне право, коментуючи звіт організації про методи оборони ЗСУ в межах міст.

Відповідне повідомлення він оприлюднив у своєму Twitter .

"Ця спроба виправдати дії Росії позначила цю організацію надовго", - підсумував Анушаускас.

Amnesty International stated that soldiers are putting civilians at risk by deploying weapons in residential areas. It is not the first time when this organization is ignoring international law.