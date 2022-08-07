Міністр оборони Литви назвав звіт Amnesty International тавром на репутації організації

Організація, на його думку, надовго позначила себе.

Міністр оборони Литви назвав звіт Amnesty International тавром на репутації організації
© Arvydas Anu?auskas/Twitter

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Amnesty International не вперше ігнорує міжнародне право, коментуючи звіт організації про методи оборони ЗСУ в межах міст.

Відповідне повідомлення він оприлюднив у своєму Twitter.

"Ця спроба виправдати дії Росії позначила цю організацію надовго", - підсумував Анушаускас.

Amnesty International stated that ?? soldiers є putting civilians at risk by deploying weapons in residential areas. It is not the first time when this organization is ignoring international law. Цепристосування до justify actions ?? marked this organization for a long time…

— Arvydas Anu?auskas (@a_anusauskas) August 6, 2022

Україна виступила проти доповіді Amnesty International про використання українськими солдатами шкіл і будинків на передовій під час війни з російськими військами, які вторглися 24 лютого.

«Деякі з тверджень, зроблених у цьому звіті Amnesty International, у певному сенсі вірні… у деяких місцях, близьких до лінії фронту, українські солдати влаштувалися у міських районах і використовували, наприклад, школи», — пояснює Гулівер Крегґ із FRANCE 24.

Але ви повинні пам'ятати, що ці українські сили захищають саме ці міські райони від спроб Росії їх окупувати. Тож з погляду українського військового командування вони дійсно не мають іншої альтернативи, окрім як бути всередині цих міст і сіл, і тому питання, де житимуть солдати?».

У звіті Amnesty йдеться про те, що «міжнародне гуманітарне право свідчить, що така тактика дозволена, якщо є гостра військова необхідність».

Британське видання The Times після скандального звіту назвало Amnesty International "пропагандистами Путіна".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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