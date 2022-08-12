В Amnesty International заперечують збір свідчень для звіту в окупації та фільтраційних таборах

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заперечила збирання інформації для звіту про війну в Україні у фільтраційних таборах і в’язницях на окупованій Росією території.

Після виходу звіту Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки України повідомив, що відомості для нього збиралися під тиском, а отже не можуть бути достовірними.

«Amnesty International категорично спростовує ці безпідставні та неправдиві звинувачення. Жоден із людей, опитаних нами для отримання додаткових свідчень, не перебував у російських в’язницях чи «фільтраційних таборах» на контрольованих Росією територіях, до яких AI не має доступу», - йдеться у заяві .

Правозахисники стверджують, що спілкувалися з людьми виключно на підконтрольних Україні територіях. А «усі свідчення були надані добровільно та в безпечних умовах».

У підготовці звіту брали учать експерти, які займаються збором доказів воєнних злочинів РФ від початку вторгнення в Україну, наголошують в організації.

«Багато порушень, які ми задокументували, є військовими злочинами, і ми продовжуємо закликати притягнути винних до відповідальності. Amnesty International однозначно засуджує вторгнення Росії як акт агресії та злочин за міжнародним правом», - підсумовується у заяві.