Російськомовні українці заперечують утиски через їхню мову – соцопитування

Найбільше дискримінованих на півдні, але й там їх частка не значно перевищує 10%.

Попри те, що російська влада аргументує неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну «захистом російськомовного населення», яке буцімто зазнає утисків, станом на травень 2023 року абсолютна більшість українців – 84% – вважають, що в Україні немає проблем із використанням російської мови і російськомовні громадяни не зазнають утисків. Такі дані соціологічного дослідження оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, інформує ZN.ua.

Російськомовні українці заперечують утиски через їхню мову – соцопитування
© ТСН

За словами соціологів, лише 8% опитаних вважають, що російськомовні громадяни зазнають систематичних утисків і переслідувань.

Водночас не бачать у цьому проблем і в так званих російськомовних регіонах: на сході України про їх відсутність говорять 85% опитаних, а на півдні 81%. При цьому від 6 до 10 відсотків взагалі не змогли дати відповідь на це питання.

Серед тих, хто вдома спілкується переважно або лише російською мовою, про проблеми заявили лише 13% опитаних, натомість 81% вважають, що жодних утисків чи переслідувань немає.

Соціологи КМІС зазначили, що у вибірці було лише 32 з 984 опитаних, які продовжують ідентифікувати себе за національністю як росіяни. І хоча такої кількості недостатньо для статистично надійних розрахунків, однак серед них лише шість бачать утиски через російську мову, а 25, навпаки, вважають, що жодних проблем через російську мову немає.

«Систематичні утиски і переслідування російськомовних громадян» є очевидною неправдою для пересічних українців, адже це суперечить їх повсякденному досвіду мирного співіснування різних мов в Україні (із шанобливим ставленням до української мови як символу української державності). В Україні не було і немає об’єктивних серйозних мовних проблем, а «утиски і переслідування» є витвором російських пропагандистів з метою розколу українського суспільства», - прокоментував опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Київський міжнародний інститут соціології 26 травня-5 червня 2023 року провів всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» методом телефонних інтерв’ю серед 984 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року, а також громадяни, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Статистична похибка такої вибірки не перевищує зазвичай 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.


Ірина Знась, ZN.ua





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