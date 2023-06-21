Сполучені Штати не заперечують, щоб для процесу встановлення миру в Україні була залучена третя сторона – Кірбі

"Важливо зберегти порядок, заснований на правилах, який був встановлений після Другої світової війни".

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не виступатимуть проти посередників у переговорах між Росією та Україною для припинення війни. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

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"Але знову ж, для того, щоби ця роль була стійкою та мала шанси на успіх, вона повинна починатися з повного розуміння української перспективи і повної й цілковитої відданості статуту ООН , ідеї територіальної цілісності, суверенітету України вздовж її міжнародно визнаних кордонів", – зазначив Кірбі

За його словами "війна в Україні насправді пов’язана з ідею суверенітету й територіальної цілісності. Насправді йдеться про Статут ООН ".

Він нагадав, що важливо зберегти порядок, заснований на правилах, який був встановлений після Другої світової війни.

"Ми неодноразово говорили, що підтримуємо бачення Президента Зеленського щодо справедливого миру. І ми багато разів говорили, що будь-яка гідна дискусія – чи то на саміті, чи в менших форматах – будь-яка дискусія вітатиметься, лише якщо вона буде стійкою й такою, що заслуговує на довіру", – додав Білого дому.