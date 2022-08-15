Politico: Звіт Amnesty International проти ЗСУ - кривава помилка, що тепер робити?

Війна в Україні триває, і Росія продовжує нищити населені українські центри, безкарно вбиваючи і завдаючи поранень цивільним, а також знищуючи інфраструктуру. Лише впродовж останніх днів російські окупанти обстрілювали Нікополь з території Запорізької АЕС.

Більша частина світу майже одностайно засудила російську поведінку. Але з цього хору осуду сильно вибивався голос правозахисної організації Amnesty International. У своєму звіті вона стверджувала, що українська армія поставила під загрозу мирне населення, «розгорнувши бази і системи озброєнь в населених житлових районах включно зі школами і лікарнями». Але поспішно опублікувавши свої висновки, Amnesty не помітила тяжкі наслідки її рішення дати Росії саме те, що вона шукала вже давно - можливість перекласти провину. Про це в статті для Politico пише виконавчий директор неурядової організації Renew Democracy Initiative Уріел Епштейн.