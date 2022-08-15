Politico: Звіт Amnesty International проти ЗСУ - кривава помилка, що тепер робити?

У своєму звіті організація ні на секунду не замислилася, що було б з українцями, якби армія їхньої країни трималася подалі від міст і сіл, інформує ZN.ua.

Politico: Звіт Amnesty International проти ЗСУ - кривава помилка, що тепер робити?

Війна в Україні триває, і Росія продовжує нищити населені українські центри, безкарно вбиваючи і завдаючи поранень цивільним, а також знищуючи інфраструктуру. Лише впродовж останніх днів російські окупанти обстрілювали Нікополь з території Запорізької АЕС.

Більша частина світу майже одностайно засудила російську поведінку. Але з цього хору осуду сильно вибивався голос правозахисної організації Amnesty International. У своєму звіті вона стверджувала, що українська армія поставила під загрозу мирне населення, «розгорнувши бази і системи озброєнь в населених житлових районах включно зі школами і лікарнями». Але поспішно опублікувавши свої висновки, Amnesty не помітила тяжкі наслідки її рішення дати Росії саме те, що вона шукала вже давно - можливість перекласти провину. Про це в статті для Politico пише виконавчий директор неурядової організації Renew Democracy Initiative Уріел Епштейн.

Він зауважує, що, перш за все, сама причина звіту Amnesty сумнівна. Багато експертів вже сказали, що українська армія діє в рамках міжнародного гуманітарного закону, використовуючи порожні будівлі шкіл, розміщуючи в них своїх солдатів для захисту міст від окупації Росії. Більше того, Україна робить все, що може, щоб переконати цивільних евакуюватися з охоплених війною регіонів. Навіть слідчий ООН з воєнних злочинів зауважив, що Amnesty «дуже неправильно трактує закон». Марк Гарласко, який обіймає посаду старшого військового радника Ради ООН з прав людини, наголосив, що «не існує вимоги, щоб солдати стояли плечем до плеча у полі». Це була б дуже погана стратегія для української армії, зважаючи на чисельну перевагу ворожих військ.


Лесь Димань, ZN.ua





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