Politico: Звіт Amnesty International проти ЗСУ - кривава помилка, що тепер робити?
У своєму звіті організація ні на секунду не замислилася, що було б з українцями, якби армія їхньої країни трималася подалі від міст і сіл, інформує
Війна в Україні триває, і Росія продовжує нищити населені українські центри, безкарно вбиваючи і завдаючи поранень цивільним, а також знищуючи інфраструктуру. Лише впродовж останніх днів російські окупанти обстрілювали Нікополь з території Запорізької АЕС.
Більша частина світу майже одностайно засудила російську поведінку. Але з цього хору осуду сильно вибивався голос правозахисної організації Amnesty International. У своєму звіті вона стверджувала, що українська армія поставила під загрозу мирне населення, «розгорнувши бази і системи озброєнь в населених житлових районах включно зі школами і лікарнями». Але поспішно опублікувавши свої висновки, Amnesty не помітила тяжкі наслідки її рішення дати Росії саме те, що вона шукала вже давно - можливість перекласти провину. Про це в статті для
Він зауважує, що, перш за все, сама причина звіту Amnesty сумнівна. Багато експертів вже сказали, що українська армія діє в рамках міжнародного гуманітарного закону, використовуючи порожні будівлі шкіл, розміщуючи в них своїх солдатів для захисту міст від окупації Росії. Більше того, Україна робить все, що може, щоб переконати цивільних евакуюватися з охоплених війною регіонів. Навіть слідчий ООН з воєнних злочинів зауважив, що Amnesty «дуже неправильно трактує закон». Марк Гарласко, який обіймає посаду старшого військового радника Ради ООН з прав людини, наголосив, що «не існує вимоги, щоб солдати стояли плечем до плеча у полі». Це була б дуже погана стратегія для української армії, зважаючи на чисельну перевагу ворожих військ.