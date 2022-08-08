Bloomberg: Реакція Amnesty на критику ще гірша, ніж її звіт проти армії України

Спроби міжнародної організації не займати нічий бік у війні зробили її «корисним ідіотом» Кремля, інформує ZN.ua.

Bloomberg: Реакція Amnesty на критику ще гірша, ніж її звіт проти армії України

Ніхто не може точно сказати, звідки взявся термін «корисний ідіот». Існує версія, що його вигадав лідер більшовиків Владімір Лєнін. Однак, можна майже точно сказати, що вираз старший. Втім, впродовж останніх місяців всі бачили поведінку, яку він означає, зокрема, з боку правих і лівих радикалів в Європі і США. В пошуках балансу або шукаючи способи розкритикувати Захід за його помилки, вони забезпечували пропагандистську машину Кремля паливом.

Те ж саме сталося зі звітом, який минулого тижня опублікувала правозахисна організація Amnesty International. В ньому стверджувалося, що Збройні сили України ставлять під загрозу простих громадян, розгортаючи свої бази в житлових кварталах, зокрема, в порожніх школах. Організація стверджувала, що таким чином українські захисники порушують закони війни, - пише Bloomberg.

Видання пише, що турбота Amnesty життям мирних жителів, а також бажання зберігати неупередженість, розглядаючи поведінку обох сторін на полі битви, «заслуговує похвали». Організація вказувала на російські звірства в Україні і те, як Москва розправляється з власними громадянами, які виступають проти війни. Однак, звіт про дії українських військових був у кращому випадку наївним. Він також дав Москві можливість виправдати свої атаки по житловим районам. І це теж небезпечно.

В чому звіт Amnesty помилився? По-перше, у своїй публікації організація стверджувала, що виявила докази, які вказують, що українські сили «проводили удари з житлових районів», де вони зайняли цивільні будівлі. А в одному випадку вони нібито «розмістили бронетехніку під деревами в повністю житловому кварталі». Україна має чіткі зобов’язання перед своїми громадянами. Але, будучи стороною, яка обороняється, вона також повинна стримувати агресора. Збройні сили повинні уникати міські райони, але це точно не завжди можливо, зважаючи на те, що українські солдати захищають міста і села, які армія Росії часто вважає стратегічно важливими. Бої не завжди можна перенести в ліси чи на відкриті поля. Експерти Amnesty кажуть, що існує «багато альтернатив», але при цьому вони майже не наводять доказів у своєму короткому звіті.


Лесь Димань, ZN.ua





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