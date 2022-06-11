За минувшие сутки войска РФ нанесли по Донецкой области 16 ударов, есть раненые и погибшие — полиция

Пострадали 30 гражданских объектов.

За минувшие сутки войска РФ нанесли по Донецкой области 16 ударов, есть раненые и погибшие — полиция
© Нацполиция

За минувшие сутки роSSийские захватчики нанесли по Донецкой области 16 ударов. Полицейские зафиксировали 30 повреждений гражданских объектов, также разрушения получила инфраструктура. В результате вражеских обстрелов есть ранены е и погибшие среди мирного населения. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

«За прошедшие сутки роSSийские войска ударили по 13 населенным пунктам – г. Авдеевка, г. Железное, г. Николаевка, с. Новониколаевка с. Высокоивановка, пгт Черкасское, с. Первомайское, с. Сухая балка, с. Птичье, с. Карповка, г. Горняк, с. Нетайлово, с. Новобахмутовка», - говорится в сообщении.

Захватчики обстреливали мирное население из танков, стрелкового оружия, тяжелой артиллерии, минометов, ракет, а также реактивных систем залпового огня «Ураган», «Град» и Торнадо».

Разрушения получили 30 гражданских объектов, в частности, 14 – жилых домов, линии электропередач, трансформаторные подстанции, лесной массив и гаражи.

«Военные преступления РФ задокументированы. Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины», - отметили в полиции.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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