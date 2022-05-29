Около позиций войск РФ в Киевской области нашли тело замученного оккупантами мужчины — полиция

Около позиций роSSийских войск под Макаровым в Киевской области правоохранители нашли тело погибшего мирного жителя. По предварительным данным, роSSийские захватчики забили мужчину до смерти. Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook .

«В лесной Вышеградской зоне полицейские Киевщины обнаружили и осмотрели труп мужчины. По предварительным данным, солдаты РоSSийской Федерации забили мужчину до смерти», - говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с временным захоронением следователи обнаружили документы 38-летнего Сергея Ивановича Кислицкого, родом из Волыни.

Тело мирного жителя правоохранители направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин смерти.

«Полицейские выяснили, что семьи у погибшего нет, он приехал в Киевскую область работать строителем», - отметили в полиции.