Для разблокирования украинских портов Евросоюз рассматривает военную миссию – El Pais

Европейский Союз рассматривает вероятность запуска специальной военно-морской миссии для помощи Украине в вывозе на экспорт продовольствия из портов, заблокированных сейчас Россией, пишет испанское издание El Pais со ссылкой на собственные источники.

Предлагается, чтобы военные корабли ЕС сопровождали грузовые суда, в частности из порта в Одессе. На риск попасть под обстрелы РФ европейцы готовы пойти, чтобы не допустить развертывания продовольственного кризиса в мире, который уже набирает обороты.