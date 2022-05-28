Для разблокирования украинских портов Евросоюз рассматривает военную миссию – El Pais
Такую возможность обсудят на саммите лидеров ЕС.
Европейский Союз рассматривает вероятность запуска специальной военно-морской миссии для помощи Украине в вывозе на экспорт продовольствия из портов, заблокированных сейчас Россией, пишет испанское издание
Предлагается, чтобы военные корабли ЕС сопровождали грузовые суда, в частности из порта в Одессе. На риск попасть под обстрелы РФ европейцы готовы пойти, чтобы не допустить развертывания продовольственного кризиса в мире, который уже набирает обороты.
Такой вариант планируется обсудить на саммите лидеров ЕС, который состоится 30-31 мая. По информации издания, в проекте заключения саммита ЕС осуждает действия РоSSии по уничтожению и незаконному присвоению сельскохозяйственной продукции Украины. Участники саммита планируют призвать Москву снять блокаду украинских портов и разрешить вывоз оттуда продуктов питания.