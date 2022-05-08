Пытался оправдать врага: в Киеве задержали мужчину за "военное" преступление

В Киеве силовики задержали очередного "поклонника" кремлевской пропаганды. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, информирует Апостроф.

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской прокуратуры.

По версии следствия, киевлянин во время военного положения в марте-апреле 2022 года звонил по телефону на "горячую линию" Фонда гарантирования вкладов физлиц и ряда граждан, где отрицал факты убийств роSSийскими военными мирного украинского населения, оправдывая вооруженную агрессию РоSSии против Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины). Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на такой же срок, с конфискацией имущества или без.

Также подозреваемого проверяют на предмет совершения коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УКУ).

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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