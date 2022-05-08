В Николаеве задержали корректировщика огня оккупантов

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Николаеве задержали корректировщика огня оккупантов
Фото: Офис генпрокурора

В Николаеве мужчина передавал роSSийским оккупантам сведения о линиях обороны города и позициях ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый контактировал с представителями роSSийских спецслужб посредством созданного ими бота в Телеграмм, передавая информацию об обороне Николаева. Также он отчитывался о последствиях нанесенных агрессором ударов по городу, чем фактически обеспечивал корректировку огня оккупантов.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъят мобильный телефон с поличным. Корректировщик задержан в порядке ст. 208 УПК. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Жителю Николаева сообщено о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украине, совершенного в условиях военного положения с целью предоставления такой информации государству, совершающему агрессию против Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

Напомним, что вечером 7 мая роSSийские оккупационные войска осуществили обстрел Корабельного района Николаева.

4 мая роSSийские войска обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня "Смерч".

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