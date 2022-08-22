Слідом за Дугіною: в Маріуполі поплічники окупантів влаштували вогняні розбірки, кадри та деталі НП
Нова гучна НП із палаючою машиною сталася після загибелі доньки головного ідеолога "руского міра" та консультанта путіна Олександра Дугіна внаслідок підриву авто.
Вдень у понеділок, 22 серпня, в тимчасово окупованому Маріуполі спалили автівку в результаті кримінальник розбірок поплічників росіян. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
"В Маріуполі чергова підрвана вибухівкою спалена автівка. Прямо зараз. Знову по пр. Металургів в районі Зоопарку. Це наслідки кримінальної боротьби за вплив від поплічників куратора від росії - кримінального авторитету Петра Іванова. Небезпечні 90-ті посилють небезку в Маріуполі", — розповів він.
Андрющенко також розкрив, між ким зараз точиться протистояння на окупованих територіях.
"Головна битва зараз розгорнулась між Іващенко, який намагається перейти з контролю Іванова-Сабліна під контроль пушиліна (ФСБ проти ФСБ), та представниками Іванова. Тому нас чекає нова хвиля замахів, підривів та підпалів. Росія та бантитизм - синоніми. Тепер - буквально", — додав радник мера.
Нагадаємо, Дарина Дугіна, яка продовжила справу свого батька, загинула ввечері 20 серпня у Підмосков'ї внаслідок підриву автомобіля. Незабаром відповідальність за смерть пропагандистки взяла на себе «Національна Республіканська Армія».