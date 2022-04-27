Шпионили за теробороной и ВСУ: роSSийских агентов задержали на Днепропетровщине, подробности

украинские военные, бойцы ВСУ

СБУ задержала двоих агентов рф, которые сознательно помогали врагу на Днепропетровщине, о чем рассказал глава ОГА Валентин Резниченко.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 63-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. Но враг есть не только на поле боя, но и в тылу. И в этот раз удалось раскрыть нескольких шпионов на Днепропетровщине, которые собирали информацию об обороне Днепра и Кривого Рога. Об этом сообщил глава ОГА Валентин Резниченко.

"Минус два роSSийских агента на Днепропетровщине.

СБУ задержала предателей, работавших на спецслужбы оккупанта. Мужчины сознательно продались тем, кто убивает нашу Украину.

Первый «агент» должен был влиться в терроборону Днепра. Собирать и сливать данные о личном составе, вооружении и позициях ВСУ.

Второй отрабатывал Кривой Рог. Делал фото оборонительных укреплений на криворожском направлении. Работал через закрытые каналы связи. И даже имел конспиративную квартиру на оккупированной территории.

Предательский план провалился, как и все, что задумывают орки", - сообщено в публикации.


Артём Батечко, politeka.net

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