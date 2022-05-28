В Литве состоялась секретная встреча, где обсуждали, какой будет РоSSия без Путина — Bild

В Литве состоялась тайная встреча, на которой представители разных стран обсудили сценарии дальнейшего существования РоSSии без Владимира Путина. В ней приняли участие действующие и бывшие политики, журналисты, правозащитники и эксперты в разных сферах. Об этом сообщает немецкое издание Bild .

По информации источника, инициатором конференции стал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Всего на ней присутствовало около 70 человек. В частности, и россияне, давно проживающие за границей. По словам корреспондента Bild, один из них даже выступил с речью, сравнив режим Путина в РоSSии с режимом Гитлера в нацистской Германии.

Другой неназванный участник встречи подчеркнул, что на Западе не до конца понимают идеологические мотивы роSSийского президента.

«Путин считает, что россияне этнически выше украинцев. Именно поэтому он имеет право отбирать у украинцев дома и подчинять их себе. И именно поэтому РоSSии срочно необходима «депутинизация». Чем быстрее, тем лучше», – сказал спикер.