Макрон та Шольц поставили Зеленському воєнний ультиматум – Bild

В разі невдачі контратаки на президента України тиснутимуть щодо переговорів, інформує ZN.ua.

Макрон та Шольц поставили Зеленському воєнний ультиматум – Bild
© Скріншот з відео

Офіційно Захід заявляє, що буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, але за кадром вже говорять про військовий ультиматум президенту України Володимиру Зеленському, пише німецьке видання Bild із посиланням на джерела в урядових колах США та Німеччини. Зокрема якщо контрнаступ ЗСУ до осені не матиме успіху, на Київ збільшать тиск щодо переговорів із Москвою.

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц намагались натиснути на Зеленського у питанні переговорів під час його візиту до Парижа.

Водночас як заявляє експерт із закордонних справ Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген, Україну не варто змушувати до поступок.

«Той, хто зараз підштовхує президента Зеленського до переговорів із Путіним, викличе тривалі розбрат в Європі», - сказав він, та назвав план "прорив або переговори" безвідповідальним.

За його словами «небезпечні ілюзії» можливсті такого миру «розколюють Європу».

«Європейці та США зараз не можуть і не хочуть давати Україні жорсткі гарантії безпеки, такі як членство в НАТО. Ми дуже сподіваємося, що канцлер чітко спростує повідомлення про нібито секретний план», - сказав Реттген виданню.

Офіс Шольца заявив у неділю, що можливі гарантії безпеки з боку НАТО не грали «взагалі ніякої ролі» в тристоронній зустрічі у Парижі.

«Це дискусія, яка почалася серед союзників через кілька тижнів після початку війни і щодо якої протягом місяців не було нового конкретного статусу», -йдеться в заяві.

За інформацією Bild, у центрі розмови під час вечері трьох політиків було те, як Зеленський оцінює військову ситуацію, але ніхто досі прямо не заперечив інформацію про поставлену перед Зеленським вимогу.

Військовий експерт Карло Масала із Мюнхенського університету попереджає, що «з боку Москви немає жодних ознак бажання вести переговори», тому ця пропозиція «не особливо реалістична».

Водночас політолог та директор центру European Resilience Initiative Center у Берліні Сергій Сумленний б’є на сполох.

«Слова «мирні переговори» звучать добре і розумно для західного вуха. Але є проблема: Росія неодноразово підкреслювала, що відправною точкою будь-яких мирних переговорів має бути визнання російського суверенітету над чотирма анексованими українськими областями, що ні за яких умов не є реалістичним», - каже він.

«Якщо західні уряди обумовлюють свою підтримку України переговорами, вони заганяють Україну в російську пастку», - застерігає він.


Ірина Знась, ZN.ua





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