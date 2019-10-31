В итоговое заявление комиссии Украина - НАТО включили венгерские поправки

Альянс призвал выполнить рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании.

В итоговое заявление комиссии Украина - НАТО включили венгерские поправки
Фото: president.gov.ua

В итоговое заявление комиссии Украина - НАТО включили поправки Венгрии, в связи с чем она сняла ранее наложенное вето.

Об этом пишет "Европейская правда".

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, поправки были внесены "в последнюю минуту, уже после официального дедлайна".

"Совместное заявление решительно выступает в поддержку притесняемой общины венгров и призывает Украину соблюдать международные правила и стандарты международных организаций", - сказал Сийярто.

В шестом пункте заявления говорится, что "страны-члены НАТО призывают Украину полностью внедрить рекомендации и выводы Венецианской комиссии" по закону об образованию, а Украины "выражает готовность это выполнить".

Там же отмечается, что украинские избиратели оказали новой власти доверие продолжать широкомасштабные реформы, успех которых будет иметь решающее значение для построения процветающей и мирной Украины, "прочно закрепленной между европейскими демократиями, преданными общим ценностям, принципам уважения к правам человека, меньшинства и верховенства права".

Напомним, в 2017 году отношения между Украиной и Венгрией испортились, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт это не устроило.

В сентябре министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились о встрече на высшем уровне, которая должна открыть путь для урегулирования актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

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