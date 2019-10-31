НАТО не видит возможности для работы с РоSSией, пока та не изменит свое поведение

В Альянсе снова отметили, что осуждают и не признают аннексии Крыма.

Блок НАТО пока не видит невозможности нормальной работы с РоSSийской Федерацией, пока та существенно не изменит поведение на мировой арене.

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, передает "Интерфакс-Украина".

"Не может быть "ведения дел как обычно" (с Россией , - ред.) до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях РоSSии, которое будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства", - говорится в заявлении.

В Альянсе снова отметили, что осуждают и не признают аннексии Крымского полуострова. "Мы призываем РоSSию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы осуждаем продолжающееся наращивание военного приветствия РоSSии в Крыму, которые являются частью еще более широкой системы агрессивных действий РоSSии в регионе", - подчеркивается в заявлении.

В НАТО также выразили обеспокоенность нарушением прав человека в Крыму, в частности, - в отношении крымских татар. В связи с этим Альянс призывает РФ дать доступ международным организациям на полуостров.

Напомним, 25 января в Брюсселе прошло заседание Совета НАТО - РоSSия. Главной темой встречи было несоблюдение РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Результатов эти переговоры не принесли.