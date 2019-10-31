Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО, - Зеленский

Украина готова к получению ПДЧ.

Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО, - Зеленский
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО и на практике готова доказать о готовности получения плана действий для членства (ПДЧ) в Альянсе. Об этом сообщает "Интефакс-Украина".

"Мы готовы ещё ближе сотрудничать с Альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность присоединения Украины к ПДЧ. Мы готовы уже сегодня практической работой доказывать, что Украина заслуживает такого формата отношений с Альянсом", - сказал Зеленский на пресс-конференции с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он также сообщил, что в ходе заседания Комиссии Украина-НАТО стороны договорились об обновлённом консолидированном пакете проектов.

"Сегодня мы договорились об обновленном консолидированном пакете проектов и практических мероприятий, обсудили перспективы нашего сотрудничества в рамках программы расширенных возможностей НАТО", - добавил президент.

Напомним, на сегодняшнем заседании Комиссии Украина - НАТО в Киеве, Столтенберг сообщил, что НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Кроме того, он выступил в ВР.



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