Генсек НАТО выступил в Верховной Раде

Двери альянса открыты для Украины, но необходимы реформы.

Фото: Макс Требухов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с речью в Верховной Раде.

"Этот новый парламент имеет историческую возможность изменить Украину в лучшую сторону", - сказал Столтенберг депутатам.

Он заявил о поддержке Украины со стороны блока НАТО, "поскольку мы разделяем оди и те же ценности, любовь к свободе и демократии, уважение к правам человека и верховенству права".

Фото: Макс Требухов

Он сказал, что двери НАТО остаются открытыми для Украины, но "дорога к членству сложная". "Тот, кто этого желает, должен быть предан реформам и способным их проводить", - сказал Столтенберг.

При этом он сказал, что это выбор исключительно альянса и страны-претендента. Другие страны не могут наложить вето на вступ Украины в НАТО.

Во время выступления Столтенберг также процитировал строки из Шевченко: ""Страшно впасти у кайдани, Умирать в неволі, А ще гірше – спати, спати І спати на волі".

"Вы не спите, вы стоите за свое будущее, а НАТО стоит вместе с вами", - сказал генсек НАТО.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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