В "Укроборонпроме" останутся только два экспортера оружия

Сейчас в структуре концерна шесть таких компаний.

В "Укроборонпроме" останутся только два экспортера оружия
Фото: ukroboronprom.com.ua

30 октября состоялось первое заседание обновленного наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", на котором его членам представляли видение реформирования государственной оборонной промышленности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.

Наблюдательный совет, в частности, обсуждал реформу экспорта украинского вооружения.

На сегодняшний день в структуре "Укроборонпрома" функционирует шесть компаний, наделенных Кабинетом министров правом на осуществление торговли вооружением и военной техникой при согласовании лицензий с Государственной службой экспортного контроля.

Самым крупным исторически является "Укрспецэкспорт", остальные спецэкспортеры основаны как дочерние предприятия "Укрспецэкспорта", хоть и работают в равных условиях - "Укроборонсервис", "Прогресс", "Спецтехноэкспорт", "Укринмаш", "Промоборонэкспорт".

Новый гендиректор концерна планирует сократить количество экспортёров оружия до двух компаний.

Фото: censor.net.ua

В течении первого периода (один год), "Укроборонсервис" будет переформатирован в чисто производственную компанию (сейчас предприятие, кроме экспорта вооружений, ремонтирует зенитно-ракетную технику Вооруженных сил Украины), "Промоборонэкспорт" ожидает скорая ликвидация, постепенно закроют "Укринмаш" и "Прогресс".

В итоге останутся только два самых крупных экспортера – "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт".

Напомним, на прошлой неделе "Укроборонпром" уволил руководителей экспортных компаний "Укрспецэкспорт" Сергея Проскуркина и "Спецтехноэкспорт" Владислава Бельбаса и объявил отбор кандидатов на должности руководителей этих компаний.

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