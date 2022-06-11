Кулеба с главой МИД Польши обсудил следующие поставки Украине тяжелого оружия

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его польский коллега Збигнев Рау обсудили следующие поставки нам тяжелого оружия и седьмой пакет санкции Евросоюза против РоSSии. Об этом Кулеба сообщил в Twitter .

«Сегодня утром я созвонился со своим польским коллегой и другом Збигневом Рау, чтобы обсудить следующие поставки тяжелого вооружения в Украину и седьмой пакет санкций ЕС против РоSSии. Я также выразил свою поддержку его важным усилиям как действующему главе ОБСЕ », – написал Кулеба.