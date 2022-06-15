Ракеты Harpoon, тысячи снарядов и не только: стало известно, что принес Украине Рамштайн-3

Ракеты Harpoon, тысячи снарядов и не только: стало известно, что принес Украине Рамштайн-3

Вооружение начнет поступать уже скоро.

Страны-участницы заседания Рамштайн-3 пообещали предоставить Украине больше оружия. В частности, о планаах передать ВСУ большую партию военной помощи заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Так, в рамках нового этапа помощи от США Украина получит:

  • 18 единиц 155-мм гаубиц;
  • 36 тысяч 155-мм снарядов;
  • 18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;
  • дополнительные снаряды к HIMARS;
  • 4 автомобиля для ремонта техники;
  • две системы береговой охраны с ракетами Harpoon;
  • тысячи защищенных радиостанций;
  • тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.

американская РСЗО HIMARS

Кроме того, стало известно, что Словакия передаст Украине вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды – артиллерию. В свою очередь, Германия пообещала передать три РСЗО Mars.

Как известно, 15 июля в Брюсселе состоялось третье заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемый Рамштайн. На встрече присутствовал министр обороны Украины Алексей Резников, а также главы оборонных ведомств более чем из 45 стран.

«Украина переживает решающий момент на поле боя. И мы видим то, о чем нас предупреждал президент Зеленский. После неудачи в захвате Киева и переоценки своих боевых целей РоSSия переместила свой фокус на Донбасс. И мы не можем недооценивать вызов, с которым сталкивается Украина», - заявил в ходе заседания Остин.


Дарья Волкова, politeka.net





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