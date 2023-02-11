Дістануть до Криму: Британія може передати Україні ракети Harpoon та Storm Shadow

Велика Британія роздумує над тим, щоб передати ЗСУ ракети Harpoon з дальністю до 240 км та авіаційні ракети Storm Shadow з дальністю до 400 км. Україна готова використати британські ракети великої дальності для ударів по Криму

Про це повідомили джерела у Міністерстві оборони України виданню The Times.

У ході візиту українського президента Володимира Зеленського до Британії цього тижня прем'єр Ріші Сунак пообіцяв направити Україні "більше військової допомоги". Також Зеленський зустрівся з європейськими парламентаріями в Брюсселі, де знову зажадав винищувачів зразка НАТО.

Він заявив, що західна зброя більшої дальності дозволить українським воїнам атакувати об'єкти "у глибині окупованих територій". Джерела в Міноборони підтвердили готовність використати ракети для удару по тимчасово окупованому Криму.

Як пише The Times, на даний момент влада Великої Британії обговорює, скільки ракет великої дальності можна передати Україні. Також вирішується питання про передачу для ЗСУ ракет Harpoon та Storm Shadow. Україна може переобладнати протикорабельні ракети Harpoon, які коштують близько 1,2 мільйона фунтів стерлінгів за кожну, для поразки наземних цілей.

Фото: thetimes.co.uk

Harpoon мають максимальну дальність польоту близько 240 км. Водночас Storm Shadow, які коштують близько 2,2 мільйонів фунтів стерлінгів, досягають мети на відстані до 400 км.

Сідхарт Каушал із Королівського оборонного аналітичного центру зазначив виданню, що Заходу необхідно передати Україні зброю більшої дальності, щоб вона продовжувала завдавати ударів по складах боєприпасів окупантів. За його словами, протикорабельні ракети Harpoon вже передавала Данія, їх використали, щоби потопити флагман Чорноморського флоту РФ "Москва". Ці ракети можуть переробити для стрілянини з вантажівок.

Водночас ракети класу "повітря-земля" Storm Shadow можна буде запускати із землі, але є більша ймовірність у тому, що їх встановлять на літаках.

Крім того, військовий експерт Олег Жданов зазначив, що багатоцільова високоточна крилата ракета великої дальності з автономним наведенням Storm Shadow здатна "вивернути навиворіт" злітну смугу військового аеродрому, оскільки в головній частині ракети знаходяться 450 кілограм вибухової речовини. Водночас вона летить до цілей на висоті 30-40 метрів. Це робить її практично невразливою для ППО окупантів.

Фото: thetimes.co.uk

Фото: thetimes.co.uk