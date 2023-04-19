Тайвань закупить у США 400 ракет Harpoon

Готуються до можливого нападу Китаю

Тайвань закупить до 400 ракет Harpoon наземного базування для відбиття можливого вторгнення Китаю. Про це повідомляє видання Bloomberg, інформує ZN.ua .

Раніше Тайвань закуповував у Boeing Co ракети Harpoon корабельного базування. Наразі йдеться про першу закупівлю мобільної версії цих ракет наземного базування. Сума контракту складає $1,7 млрд.

Угода укладена на тлі високої напруженості у відносинах між США та Китаєм. Головним джерелом цієї напруженості є Тайвань - самоврядний острів, на який Китай претендує як частину своєї території. Китай провів військові навчання навколо Тайваню після того, як його президент зустрівся у Каліфорнії зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.