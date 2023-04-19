Тайвань закупить у США 400 ракет Harpoon

Готуються до можливого нападу Китаю

Тайвань закупить до 400 ракет Harpoon наземного базування для відбиття можливого вторгнення Китаю. Про це повідомляє видання Bloomberg, інформує ZN.ua.

Тайвань закупить у США 400 ракет Harpoon

Раніше Тайвань закуповував у Boeing Co ракети Harpoon корабельного базування. Наразі йдеться про першу закупівлю мобільної версії цих ракет наземного базування. Сума контракту складає $1,7 млрд.

Угода укладена на тлі високої напруженості у відносинах між США та Китаєм. Головним джерелом цієї напруженості є Тайвань - самоврядний острів, на який Китай претендує як частину своєї території. Китай провів військові навчання навколо Тайваню після того, як його президент зустрівся у Каліфорнії зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

Представник Міноборони США підполковник Мартін Майнерс сказав, що продаж Сполученими Штатами Тайваню оборонних виробів має важливе значення для безпеки Тайваню.


Іван Шевчук, ZN.ua





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