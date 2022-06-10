Цель рф – вся Украина и не только: в разведке выяснили, сколько россия сможет продолжать бои

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

В россии заканчиваются высокоточные ракеты, но есть много другого оружия.

Разведка узнала, что у россии наступает дефицит высокоточных крылатых ракет, которые использует страна-оккупант для обстрелов Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

Вадим Скибицкий

"Мы заметили, что россия осуществляет гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в россии заканчиваются высокоточные ракеты", – заявил представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий.

Тем не менее, он предупредил, что роSSийские экономические ресурсы позволят стране-оккупанту продолжать войну нынешними темпами еще в течение года.

С-400, ракеты, обстрел, роSSийская армия

"Кремлевское руководство возможно будет пытаться заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продолжить агрессию. Цель оккупантов рф – вся Украина и не только", – подчеркнул Вадим Скибицкий.


Александра Павленко, politeka.net





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