Цель рф – вся Украина и не только: в разведке выяснили, сколько россия сможет продолжать бои

В россии заканчиваются высокоточные ракеты, но есть много другого оружия.

Разведка узнала, что у россии наступает дефицит высокоточных крылатых ракет, которые использует страна-оккупант для обстрелов Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Мы заметили, что россия осуществляет гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в россии заканчиваются высокоточные ракеты", – заявил представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий.

Тем не менее, он предупредил, что роSSийские экономические ресурсы позволят стране-оккупанту продолжать войну нынешними темпами еще в течение года.

"Кремлевское руководство возможно будет пытаться заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продолжить агрессию. Цель оккупантов рф – вся Украина и не только", – подчеркнул Вадим Скибицкий.