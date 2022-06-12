Иран «опасно близок» к завершению программы по созданию ядерного оружия – премьер Израиля

Иран "опасно близок" к завершению своей программы по созданию ядерного оружия и вскоре получит бомбу, если Запад не будет противостоять режиму, заявил премьер-министр Израиля. Израильские чиновники убеждены, что западные союзники все ще "просыпаются от угрозы Ирана стать ядерным государством", Нафтали Беннет призвал Британию "продолжать давление на лидеров Тегерана" на фоне угроз, представляющих его ядерные разработки, пишет The Telegraph.

« Иран обогащается ураном с беспрецедентной скоростью и близится к тому, чтобы получить ядерное оружие», – сказал Беннетт на этой неделе. В то же время, официальный Тегеран отрицает разработки над созданием смертоносного оружия.

Еще одна угроза глобальной безопасности наряду с угрозой из Москвы

Эта страна Среднего Востока с ядерным оружием будет представлять еще одну серьезную угрозу глобальной безопасности, убеждены на Западе, пока Европа и Штаты поддерживают Украину в войне с Россией .

Иран возобновил работу над своей ядерной программой после того, как президент Дональд Трамп в 2018 году вышел из ядерного соглашения времен Обамы. Переговоры в Вене о возобновлении пакта зашли в тупик, и западные чиновники подозревают, что Иран пришел к выводу, что получит максимальное влияние на отмену западных санкций после завершения программы.

Превентивная месть Ирана за предупреждение от МАГАТЭ