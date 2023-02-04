Країни Заходу розкритикували Іран після доповіді МАГАТЕ про таємну конверсію ядерного об'єкта

Незадекларована зміна центрифуг для збагачення урану несумісна з зобов'язаннями Ірану щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Про це заявили Німеччина, Франція, Велика Британія та США . Спільну заяву щодо останньої доповіді МАГАТЕ про ядерну програму Ірану опублікувала пресслужба МЗС Німеччини.

«Ми, уряди Франції, Німеччини, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів, беремо до відома повідомлення Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) про те, що Іран здійснив суттєві зміни в конфігурації деяких своїх центрифуг, не повідомивши про це Агентство заздалегідь. Ці центрифуги виробляють високозбагачений уран до 60% і розташовані на заводі зі збагачення урану в Фордо», - йдеться у заяві.

«Як заявило Агентство, ця зміна без повідомлення суперечить зобов'язанням Ірану за Угодою про всеосяжні гарантії, що вимагається ДНЯЗ. Відсутність необхідного повідомлення підриває здатність Агентства підтримувати своєчасне виявлення порушень на ядерних об'єктах Ірану», - додали країни Заходу, наголосивши, що нещодавнє повідомлення про зміну конфігурації каскадів центрифуг підкреслює необхідність виконання Іраном усіх своїх зобов'язань щодо звітності.

«Заяви Ірану про те, що ця дія була здійснена помилково, є недостатніми. Ми оцінюємо дії Ірану на основі неупереджених та об'єктивних звітів МАГАТЕ, а не на основі намірів Ірану. Ми нагадуємо, що виробництво високозбагаченого урану Іраном на заводі в Фордо несе значні ризики, пов'язані з розповсюдженням ядерної зброї, і не має жодного надійного цивільного виправдання», - наголошується в заяві.

Країни Заходу також підкреслили, що дії Ірану викликають ще більше занепокоєння, оскільки він зупинив виконання своїх зобов'язань щодо прозорості та перевірки в рамках ядерного договору, включно з виконанням Додаткового протоколу до нього, майже на два роки. Іран також досі не надав жодної переконливої відповіді на запитання МАГАТЕ в рамках розслідування, попри ухвалення двох резолюцій з цього питання Радою керуючих МАГАТЕ минулого року.

«Ми закликаємо Іран виконувати всі свої юридично обов'язкові міжнародні зобов'язання за Угодою про всеосяжні гарантії з МАГАТЕ і повністю співпрацювати з Агентством у застосуванні ефективних гарантій у Фордо», - йдеться у заяві.