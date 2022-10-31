Ставка на тиск без ядерного удару: ISW спрогнозували дії Путіна у 2023 році

Експерти певні, що очільник Кремля все ще сподівається «зламати волю України» та підтримку Заходу, інформує ZN.ua.

Ставка на тиск без ядерного удару: ISW спрогнозували дії Путіна у 2023 році
© Константін Завражин/ РГ

Президент Росії Владімір Путін у 2023 році, швидше за все, воюватиме приблизно так, як і зараз, – без застосування якихось принципово нових видів зброї, як от ядерної. Очільник Кремля досі сподівається, що його тиск зламає волю України та підірве позицію Заходу. Такі висновки експертів американського Інституту вивчення війни (ISW) вказані у їхньому звіті за 30 жовтня.

«Путін спробує продовжити звичайні військові операції в Україні, щоб утримати нині окуповані території, завоювати нові землі та створити умови для згортання західної підтримки України, що, ймовірно, відбудеться цієї зими. Путін, ймовірно, не полишав надії досягти своїх максималістських цілей в Україні за допомогою звичайних військових засобів, які він переслідує паралельно із зусиллями зламати волю України до боротьби та волю Заходу продовжувати підтримувати Київ», – вважають експерти ISW.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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