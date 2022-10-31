За кілька тижнів до нападу на Україну в РФ ймовірно обговорювалася можливість ядерного удару по Німеччині — WELT

У перехопленому західними спецслужбами повідомленні було названо три цілі, інформує ZN.ua.

За кілька тижнів до нападу на Україну в російській армії обговорювалися сценарії ймовірного ядерного удару по Німеччині. Такі висновки зробили західні спецслужби, яким вдалося перехопити розмову росіян під час проведення планових маневрів флоту РФ в Балтійському морі наприкінці минулого року. Про це пише Welt.

За інформацією джерела, у радіоповідомленні російських військових йшлося про ядерні удари по трьох цілях: Берліну, авіабазі США в Рамштайні та авіабазі Бюхель, де армія США зберігає ядерні бомби. Згідно з повідомленням, експерти з безпеки по-різному оцінили отриману інформацію.

Частина з них підкреслює, що використання ядерної зброї зазвичай обговорюють і тренують на військових навчаннях — це траплялося і під час маневрів НАТО. Подібні розмови не завжди становлять реальну небезпеку. Інші експерти вважають, що росіяни могли знати, що їх прослуховують, тому навмисно назвали вищезазначені цілі, аби залякати противників та розпалити страх на Заході.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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