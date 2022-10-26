Міністр оборони Індії закликав Шойгу не допустити «ядерного варіанта» у війні

Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх під час телефонної розмови з главою Міноборони РФ Сєргєєм Шойгу наголосив, що вдаватися до ядерного варіанта у війні проти України недопустимо, повідомляє CNN .

Раджнат Сінгх «знову підтвердив позицію Індії щодо необхідності йти шляхом діалогу та дипломатії для якнайшвидшого вирішення конфлікту».

Він зазначив, що будь-яка сторона не повинна вдаватися до ядерного варіанта, оскільки перспектива використання ядерної або радіологічної зброї суперечить основним принципам гуманності.