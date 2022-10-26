Міністр оборони Індії закликав Шойгу не допустити «ядерного варіанта» у війні

Глава Міноборони Індії наголосив на необхідності діалогу та дипломатії «для якнайшвидшого вирішення конфлікту», інформує ZN.ua.

Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх під час телефонної розмови з главою Міноборони РФ Сєргєєм Шойгу наголосив, що вдаватися до ядерного варіанта у війні проти України недопустимо, повідомляє CNN.

Раджнат Сінгх «знову підтвердив позицію Індії щодо необхідності йти шляхом діалогу та дипломатії для якнайшвидшого вирішення конфлікту».

Він зазначив, що будь-яка сторона не повинна вдаватися до ядерного варіанта, оскільки перспектива використання ядерної або радіологічної зброї суперечить основним принципам гуманності.

Раніше лідер Індії застерігав російського президента Владіміра Путіна, що «сьогоднішня епоха — це не епоха війни». Однак замість того, щоб розірвати економічні зв’язки з Кремлем, Індія збільшила закупівлі російської нафти, вугілля та добрив, що дало Путіну важливий фінансовий порятунок. Також Індія неодноразово утримувалася від голосування щодо засудження Росії в ООН.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Блок рекламы


Похожие новости
Нісенітниці шойгу про "брудну бомбу" не витримали навіть в Індії: "Не слід вдаватися до..."Нісенітниці шойгу про "брудну бомбу" не витримали навіть в Індії: "Не слід вдаватися до..."
Шойгу поніс пропаганду про "брудну бомбу" далі по світу: тепер про це знають в Індії та КитаїШойгу поніс пропаганду про "брудну бомбу" далі по світу: тепер про це знають в Індії та Китаї
Спіймано "заступника міністра промисловості" окупантів: що він встиг наробити в УкраїніСпіймано "заступника міністра промисловості" окупантів: що він встиг наробити в Україні
Столтенберг закликав Росію продовжити зернову угодуСтолтенберг закликав Росію продовжити зернову угоду
Генсек НАТО: Жодна країна не повинна допомагати Росії у нелегальній війні проти УкраїниГенсек НАТО: Жодна країна не повинна допомагати Росії у нелегальній війні проти України
В Міноборони впевнені, що Україна все ж отримає танки та винищувачіВ Міноборони впевнені, що Україна все ж отримає танки та винищувачі
Використання ядерної зброї торкнеться і російських військ на фронті — глава МіноборониВикористання ядерної зброї торкнеться і російських військ на фронті — глава Міноборони
Кадиров закликав мобілізованих відбирати зброю, форму та техніку в ЗСУКадиров закликав мобілізованих відбирати зброю, форму та техніку в ЗСУ
СБУ оголосила підозру одному з російських міністрівСБУ оголосила підозру одному з російських міністрів
Ізраїль не збирається ігнорувати небезпечне зближення РФ та Ірану – прем’єр-міністрІзраїль не збирається ігнорувати небезпечне зближення РФ та Ірану – прем’єр-міністр
Последние новости
Подгружаем последние новости