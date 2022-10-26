Міністр оборони Індії закликав Шойгу не допустити «ядерного варіанта» у війні
Глава Міноборони Індії наголосив на необхідності діалогу та дипломатії «для якнайшвидшого вирішення конфлікту», інформує
Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх під час телефонної розмови з главою Міноборони РФ Сєргєєм Шойгу наголосив, що вдаватися до ядерного варіанта у війні проти України недопустимо, повідомляє
Раджнат Сінгх «знову підтвердив позицію Індії щодо необхідності йти шляхом діалогу та дипломатії для якнайшвидшого вирішення конфлікту».
Він зазначив, що будь-яка сторона не повинна вдаватися до ядерного варіанта, оскільки перспектива використання ядерної або радіологічної зброї суперечить основним принципам гуманності.
Раніше лідер Індії застерігав російського президента Владіміра Путіна, що «сьогоднішня епоха — це не епоха війни». Однак замість того, щоб розірвати економічні зв’язки з Кремлем, Індія збільшила закупівлі російської нафти, вугілля та добрив, що дало Путіну важливий фінансовий порятунок. Також Індія неодноразово утримувалася від голосування щодо засудження Росії в ООН.