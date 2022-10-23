Ізраїль знищив майданчик для збирання іранських дронів у Сирії – SOHR

Ізраїль завдав ударів по території Сирії та знищив майданчик з комплектуючими і обладнанням для збирання дронів іранського виробництва, повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR).

Прямих ракетних ударів по території біля військового аеродрому Дімас у районі Ріф-Дімашк Ізраїль завдав ще 21 жовтня, однак підтвердити цю інформацію змогли лише зараз.

Окрім майданчику, постраждали радар і злітна смуга, відомостей про людські жертви на разі немає.

Останнім часо Іран та підтримувані ним сирійські «повстанці» майже повністю контролювали аеродром Дімас. Джерела розповіли правозахисникам, що боєприпаси, зброю і все необхідне для збирання дронів сюди перекинули ще в січні.

Крім того, бойовики терористичного угруповання «Хезболла» облаштували поблизу аеродрому шахти для зберігання іранської зброї. На території аеродромі також помічали військових Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та членів «Хезболли», які пройшли навчання в Ірані.