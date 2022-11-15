Зеленський на G20: «Не може бути жодних виправдань ядерного шантажу. На нього ніхто не має права – це аксіома»

Президент України закликав країни G20 змусити РФ відмовитися від будь-яких погроз ядерною зброєю, інформує ZN.ua.

Зеленський на G20: «Не може бути жодних виправдань ядерного шантажу. На нього ніхто не має права – це аксіома»
© Офіс президента

На очах усього світу Росія перетворила Запорізьку АЕС на атомну бомбу, яка може вибухнути будь-якої миті, заявив президент України Володимир Зеленський під час відеовиступу на саміті G20. Він вкотре заявив, що країна-агресорка має вивести свої війська із території станції, а МАГАТЕ – направити свої місії на всі українські АЕС.

«Ніхто не має права шантажувати світ радіаційною катастрофою. Це аксіома... Куди ж піде радіаційна хмара? Чи можливо на територію ЄС? Можливо на Туреччину чи Близький Схід? Я вважаю злочинною навіть гіпотетичну можливість такого сценарію! Радіаційна безпека має бути відновлена», – заявив Зеленський.

Він нагадав, що МАГАТЕ передала усі відповідні рекомендації. Організація підтвердила всі ризики, пов'язані з перебуванням на ЗАЕС росіян, про які Україна неодноразово заявляла.

«Росія має негайно вивести з території Запорізької АЕС усіх своїх бойовиків, станція має бути негайно передана під контроль МАГАТЕ та українського персоналу. Має бути зараз відновлене нормальне підключення станції до енергомережі, щоб ніщо не загрожувало стабільності реакторів», – заявив президент.





Интересные новости
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Зима сильно змінить умови війни — британська розвідкаЗима сильно змінить умови війни — британська розвідка
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Блок рекламы


Похожие новости
Росія завдала удару по колективній безпеці. Треба діяти – Зеленський звернувся до НАТОРосія завдала удару по колективній безпеці. Треба діяти – Зеленський звернувся до НАТО
Зеленський на G20: «Війну Росії потрібно і можна зупинити»Зеленський на G20: «Війну Росії потрібно і можна зупинити»
Зима може ускладнити боротьбу, але ЗСУ вміють воювати взимку – посол БританіїЗима може ускладнити боротьбу, але ЗСУ вміють воювати взимку – посол Британії
Зеленський ініціював проведення міжнародної конференції з післявоєнної безпеки: про що мова й чому це важливо для УкраїниЗеленський ініціював проведення міжнародної конференції з післявоєнної безпеки: про що мова й чому це важливо для України
Зеленський назвав переломний момент у війні, який вже відбувсяЗеленський назвав переломний момент у війні, який вже відбувся
Grain From Ukraine: Зеленський запропонував розширити "зернову угоду" на два порти й закликав G19 долучитися до неїGrain From Ukraine: Зеленський запропонував розширити "зернову угоду" на два порти й закликав G19 долучитися до неї
Зеленський про вирішення викликів, створених війною: «Якщо РФ опиратиметься нашій формулі миру, ви побачите, що вона хоче лише війни»Зеленський про вирішення викликів, створених війною: «Якщо РФ опиратиметься нашій формулі миру, ви побачите, що вона хоче лише війни»
"Ми поіменно знаємо майже 11 тисяч депортованих дітей, але їх більше": Зеленський закликав Росію повернути полонених та викрадених українців"Ми поіменно знаємо майже 11 тисяч депортованих дітей, але їх більше": Зеленський закликав Росію повернути полонених та викрадених українців
Зеленський у звільненому Херсоні – це репутаційний удар для російської арміїЗеленський у звільненому Херсоні – це репутаційний удар для російської армії
У Туреччині не прийняли співчуття США після вчорашнього теракту, заявивши, що Вашингтон "фінансує терористів"У Туреччині не прийняли співчуття США після вчорашнього теракту, заявивши, що Вашингтон "фінансує терористів"
Последние новости
Подгружаем последние новости