Зеленський на G20: «Не може бути жодних виправдань ядерного шантажу. На нього ніхто не має права – це аксіома»

На очах усього світу Росія перетворила Запорізьку АЕС на атомну бомбу, яка може вибухнути будь-якої миті, заявив президент України Володимир Зеленський під час відеовиступу на саміті G20. Він вкотре заявив, що країна-агресорка має вивести свої війська із території станції, а МАГАТЕ – направити свої місії на всі українські АЕС.

«Ніхто не має права шантажувати світ радіаційною катастрофою. Це аксіома... Куди ж піде радіаційна хмара? Чи можливо на територію ЄС? Можливо на Туреччину чи Близький Схід? Я вважаю злочинною навіть гіпотетичну можливість такого сценарію! Радіаційна безпека має бути відновлена», – заявив Зеленський.

Він нагадав, що МАГАТЕ передала усі відповідні рекомендації. Організація підтвердила всі ризики, пов'язані з перебуванням на ЗАЕС росіян, про які Україна неодноразово заявляла.

«Росія має негайно вивести з території Запорізької АЕС усіх своїх бойовиків, станція має бути негайно передана під контроль МАГАТЕ та українського персоналу. Має бути зараз відновлене нормальне підключення станції до енергомережі, щоб ніщо не загрожувало стабільності реакторів», – заявив президент.